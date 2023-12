Patto Stabilità Ue, Giorgetti (Mef): "Accordo politico raggiunto. Sottoscriviamo un patto sostenibile per il Paese"

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - "Abbiamo partecipato all'accordo politico per il nuovo patto di stabilità e crescita con lo spirito del compromesso inevitabile in un'Europa che richiede il consenso di 27 Paesi". Lo dichiara il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti al termine dell'Ecofin che ha dato il via libera al nuovo Patto di Stabilità. "Ci sono regole più realistiche - prosegue Giorgetti - di quelle attualmente in vigore". "L'Italia ha ottenuto molto e soprattutto quello che sottoscriviamo è un accordo sostenibile per il Paese". "L'Italia ha contribuito in modo rile- vante, direi decisivo, soprattutto nel- l'ultimissima fase insieme alla Francia alla Germania a raggiungere questa in- tesa". Lo ha affermato il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni incontrando i giornalisti al termine dell'Ecofin straordinario che ha sigla- to l'accordo sulla riforma del patto di stabilità e di crescita. "Penso che per l'Italia siano molto im- portanti alcuni aspetti che riguardano il percorso di correzione del deficit" ha detto il commissario europeo. - (PRIMAPRESS)