Benzina: nuovo picco al servito che supera i 2 euro. Solo il self no logo sotto 1,800

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il prezzo della benzina torna a salire e registra il livello massimo degli ultimi sei mesi, con prezzo medio al self service a 1,914 euro/litro (compagnie 1,92 e no logo a 1,9). Benzina al servito sopra i 2 euro (2,051 euro/litro). Il diesel self service segna 1,808 euro al litro (compagnie 1,814, no logo 1,795). Il servito registra 1,948 euro al litro. In autostrada, al self, benzina a 1,996 euro/litro e diesel a 1,911. Servito benzina 2,255 e diesel 2,176 euro/litro. - (PRIMAPRESS)