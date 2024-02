Agricoltura: firmato da Giorgetti il provvedimento per il taglio Irpef. La misura sarà valida per 2 anni

(PRIMAPRESS) - ROMA - Per il taglio Irpef in agraria,arriva l'emendamento che Il governo ha depositato quest'oggi a fronte della protesta dei trattori di questi giorni. L'emendamento sull'esenzione dell'Irpef sarà inserito del decreto Milleproroghe. Il testo, firmato dal ministro dell' Economia Giorgetti, prevede l'esenzione totale per i redditi fino a 10.000 euro e la riduzione del 50% per i redditi tra i 10.000 e i 15.000 euro. La misura avrà la durata di due anni. - (PRIMAPRESS)