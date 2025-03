Il Gruppo Campari chiude il 2024 con un +2,4% nonostante un anno in altalena anche per la geopolitica

(PRIMAPRESS) - MILANO - Consiglio di Amministrazione di Davide Campari-Milano ha approvato la Relazione Annuale al 31 dicembre 2024 caratterizzata da volatilità macroeconomica e geopolitica - come si legge nel comunicato diffuso - che ha contemporaneamente colpito tutte le regioni e che ha impattato i trend nei consumi e nella distribuzione, che hanno generato de-stocking, mentre la normalizzazione post-Covid prosegue. Questo scenario è stato esasperato da condizioni meteorologiche avverse, in particolare in Europa. Nonostante il contesto sfidante, il Gruppo Campari ha nuovamente ottenuto risultati positivi con una crescita organica delle vendite del gruppo del +2,4% e una sovraperformance rispetto ai competitor. In questo periodo, la performance della profittabilità è stata influenzata dal proseguimento degli investimenti per rafforzare e ampliare le capacità distributive e le infrastrutture in un contesto di trend di crescita più contenuta. Allo stesso tempo, il Gruppo Campari sta evolvendo con il proprio modello operativo per aumentare l'efficienza e rafforzare il focus sui marchi prioritari.

Le vendite del Gruppo sono state pari a €3.070 milioni, in aumento del +2,4% organicamente e complessivamente +5,2%. L'effetto perimetro è stato del +2,7%, principalmente guidato da Courvoisier e dai brand in distribuzione, mentre l'effetto cambio è stato del +0,1%.