Istat: ecco cosa è entrato a far parte negli acquisti degli italiani nel report dell’Istituto di statistica

ROMA - L'ISTAT ha aggiornato il proprio report annuale sui prezzi al consumo (IPC) attraverso il quale viene misurata l'inflazione e il costo della vita in Italia. Secondo quanto pubblicato dall'istituto di statistica, nel 2024 ci saranno alcune novità per adeguare il paniere dei prodotti e delle spese alle abitudini delle famiglie. Nell'informativa, l'ISTAT ha evidenziato anche le metodologie e le tecniche di rilevazione utilizzate per il calcolo dei vari indici come parametro. Ma ecco quali sono i nuovi prodotti entrati negli acquisti degli italiani tra risparmio energetico wellness e qualità dell'aria dopo la pandemia.

Apparecchio per deumidificazione e purificazione aria che si aggiunge agli altri prodotti del segmento Apparecchi per riscaldamento e condizionatori d'aria le cui spese sono in consistente aumento in relazione al crescente interesse per la salubrità degli ambienti domestici; Lampadina smart, prodotto sempre più diffuso che integra il segmento Piccoli accessori elettrici; Pavimento laminato che si aggiunge agli altri prodotti dell'aggregato Prodotti per la riparazione e la manutenzione della casa; Pasto all you can eat servizio diventato di largo utilizzo nell'ambito del segmento Ristoranti. Mele kanzi che arricchisce l'aggregato di prodotto Mele; Uva vittoria all'interno dell'aggregato Uva; Corso di acquagym che si aggiunge agli altri prodotti dell'aggregato Piscina; Corso di calcio o calcetto e Corso di tennis o padel che ampliano la gamma di prodotti dell'aggregato Impianti e pratica sportiva; Corso di formazione artistico-culturale nuovo aggregato della classe dei Servizi culturali che permette anche di coprire la sottoclasse Altri servizi culturali prevista dalla classificazione ECOICOP; Ma anche gli apparecchi per il controllo delle funzioni vitali che avevano fatto irruzi9ne nella vita degli italiani in piena pandemia.