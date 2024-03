Festa del Papà, l’Istat rileva un’anzianità sempre più elevata e un genitore preoccupato dal futuro

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il 19 marzo ricorre la festa del papà ed è l'occasione per analizzare come è cambiata nel tempo questa figura. Intanto dai dati ISTAT emerge che i papà italiani sono sempre più grandi di età e per questo preoccupati per il futuro dei loro figli non avendo più come in tempi passati un tempo di accompagnamento per la loro crescita e formazione. E' quanto emerge dalle ricerche diffuse per la Festa del Papà, nel giorno di San Giuseppe padre putativo di Gesù. Nei dati Istat, dunque, i papà italiani sono i più vecchi in Ue col 1°figlio a quasi 36 anni (+10 rispetto a fine anni 90). Il 77% teme l'instabilità economica e il cambiamento climatico. Picco di ansia all'85% per chi ha figli 0-3 anni, secondo quanto rileva anche uno studio Eumetra. Altro fattore di cambiamento rispetto al secolo scorso è la sua progressiva trasformazione in una figura genitoriale che si alterna e occupa gli stessi spazi del genitore "mamma" pur rifiutando di sentirsi chiamare "mammo". - (PRIMAPRESS)