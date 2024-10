Editoria: il ritorno di Mario Orfeo a Repubblica dopo aver ricoperto il ruolo di direttore nelle tre reti Rai

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo mesi di contrasti e lotte sindacali interni il quotidiano Republica sembra aver trovato la quadra almeno dal punto di vista della direzione del giornale. L'editore ha, infatti, annunciato al comitato di redazione che al posto di Maurizio Molinari arriva Mario Orfeo. Già il giornale di domani porterà la sua firma. Orfeo ha già dato le dimissioni da direttore del TG3 Rai. Ma non è tutto perchè anche John Elkann si è dimesso da presidente di GEDI, la società editoriale e sarà sostituito dall’amministratore delegato del gruppo Maurizio Scanavino. Da tempo la redazione di Repubblica aveva un rapporto conflittuale con il suo editore GEDI, di proprietà Agnelli-Elkan alle prese con altre grane per via dell'eredità della famiglia ma anche con la concessionaria di pubblicità del giornale.

Per Orfeo (58 anni) si tratta di un ritorno dopo molti anni a Repubblica.Tra il 2017 e il 2018 era stato direttore generale della Rai dopo aver diretto il quotidiano il Mattino, il TG2, il Messaggero e il TG1. Primo giornalista a rivestire il ruolo di direttore nelle tre reti del servizio pubblico televisivo. - (PRIMAPRESS)