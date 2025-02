(PRIMAPRESS) - SANREMO - Termina la secoonda serata del Festival, la Giuria delle Radio accreditate e il Televoto hanno decretato tra i primi 5 in ordine sparso i seguenti cinque: Giorgia - La cura per me; Simone Cristicchi - Quando sarai piccola; Achille Lauro - Incoscienti giovani; Fedez - Battito; Lucio Corsi - Volevo essere un duro; - (PRIMAPRESS)