La diplomazia italiana vista da vicino nel libro “Nomadi per caso”. Antologia di racconti delle mogli della “Farnesina”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dell'attività e del delicato lavoro dei diplomatici ci accorgiamo solo quando situazioni di conflitto tra paesi o energenze dovute a nostri connazionali in difficoltà A darci un osservatorio completamente diverso è l'originale libro dal titolo "Nomadi per caso. Storie inaspettate a fianco della diplomazia" (Qui Edit, 2024), recentemente pubblicato, è un'antologia di trenta brevi racconti di consorti di diplomatici italiani che hanno condiviso alcune delle loro più significative esperienze. Il libro è curato da due delle consorti, Francesca Andreini e Federica Bartolini, ed ha una prefazione di Brunella Orecchio Tajani, moglie del Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale.

"Nomadi per caso è un'antologia che racconta le esperienze uniche e spesso invisibili delle consorti dei funzionari del Ministero degli Affari Esteri, una comunità che affronta sfide quotidiane e straordinarie durante la vita all'estero. Ogni racconto, breve e incisivo, offre uno spaccato di vita reale, mostrando non solo le difficoltà, ma anche le emozioni e il coraggio di chi vive come "nomade per caso". Questo progetto è anche un'esperienza di scrittura terapeutica, che aiuta a riflettere e a superare blocchi emotivi attraverso il potere del racconto".