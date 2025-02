SANREMO 2025: Dirigenza Rai "Ascolti incredibili per una serata di grande musica e spettacolo".

(PRIMAPRESS) - SANREMO - Ascolti quarta serata, Ad e Dg Rai: "Ascolti incredibili per una serata di grande musica e spettacolo. Straordinario Benigni, felici del suo ritorno in Rai" “La Rai ha proposto ieri una serata superlativa per la qualità artistica e musicale, premiata da ascolti incredibili che – grazie allo splendido lavoro fatto da Carlo Conti e da tutta la “squadra” Rai - entrano nella storia della televisione. Inoltre il ritorno di Benigni in Rai, fortemente voluto, rappresenta tutta la forza attrattiva di questa grande azienda”. Così l’Amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi e il Direttore generale Rai Roberto Sergio commentano la quarta serata del 75° Festival di Sanremo. - (PRIMAPRESS)