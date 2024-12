"Più libri più liberi" alla Nuvola di Roma torna la rassegna dell'editoria indipendente

(PRIMAPRESS) - ROMA - Torna alla Nuvola di Roma all’Eur, la fiera dell’editoria indipendente “Più libri più liberi”. Dal 4 all’8 dicembre, oltre 500 editori faranno scoprire tutte le novità del panorama letterario incontrando autori e assistendo a performance musicali, reading e dibattiti.

Tra gli appuntamenti della prima giornata quello alla Sala Vega (12,30) con la Presentazione della sesta edizione del Premio Letterario Sportivo Invictus dove Intervengono Giovanni Di Giorgi, Sandro Fioravanti, Elisabetta Caporale, Simona Rolandi, Dario Ricci, Marco Perissa, Michele Sciscioli, Maria Innamorato, Valentino Mantini ed Elena Palazzo.

Grande attesa, per la biografia di uno dei personaggi più amati della televisione italiana scritta dal giornalista Gianni Garrucciu: “Renzo Arbore Bontà Vostra, vita, opere, opinioni e quant’altro” per Rai Libri diretta da Roberto Genovesi. Il libo inaugura la collana Optima di Rai libri, che vuole ripubblicare le firme degli autori e le biografie dei personaggi più prestigiosi e rappresentative della RAI che quest'anno ha celebrato i 100 anni della radio e i 70 della televisione. La biografia è una versione aggiornata del “Renzo Arbore, vita opere e soprattutto miracoli”, uscito nel 2013 ma aggiornato e arricchito delle testimonianze e dei racconti di personaggi come Fiorello, Carlo Conti, Stefano De Martino a Milly Carlucci.

L’appuntamento è venerdì 6 dicembre (18,15) al Palco Rai della fiera con la presenza del popolare showman e autore radiotelevisivo. - (PRIMAPRESS)