Festival di Sanremo: Emis Killa indagato dalla Procura di Milano conferma la rinuncia alla gara canora

(PRIMAPRESS) - ROMA - A quadro ormai definito delle presenze al Festival di Sanremo che inizierà tra dieci giorni, c'è la defezione confermata dallo stesso Emis Killa. Il rapper sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Milano per associazione a delinquere oltre ad essere destinatario di un Daspo che gli vieta ad assistere ad incontri di calcio. La notizia era comparsa ieri e Killa ha confermato di voler fare un passo indietro rispetto al festival di voler affrontare la questione giudiziaria senza creare eventuali ripercussioni sull'appuntamento canoro.

"Ringrazio Carlo Conti per avermi voluto ma preferisco fare un passo indietro e rinunciare" ha scritto lui in una storia Instagram. Intanto il direttore artistico del Festival e la Rai hanno precisato che non sarà sostituito.

L'indagine milanese per Emiliano Rudolf Giambelli, in arte Emis Killa, è scattata nell'ambito dell'inchiesta sui reati commessi dagl Ultras del Milan a cui Killa non ha mai fatto mistero di avere contatti come anche il collega Fedez con due esponenti del tifo rossonero: Fabiano Capuzzo e Cristian Rosiello.

