Fumetti: la grande stagione delle strisce da Torino Comics a Trapani Comix

(PRIMAPRESS) - TORINO - Domani 12 aprile parte Torino Comics che si presenta come l'edizioni con più autori e creator. Un intero weekend al Lingotto Fiere con più per festeggiare i 30 anni di vita della manifestazione. Tra gli stand ed i corridoi della rassegna, si trovano le firme più interessanti del panorama fumettistico: da Silver a Mirka Andolfo, da Fumettibrutti a Corrado Mastantuono, da Cicciogamer89 a Caleel e Elena Mirulla. L’ospite d’onore è Claudio Castellini, veterano del fumetto internazionale autore del manifesto ufficiale di Torino Comics 2024. Romano, classe 1966, ha esordito con la Sergio Bonelli Editore disegnando Dylan Dog e subito dopo Nathan Never, personaggio di fantascienza di cui è stato il creatore grafico, realizzando il numero 1 e le copertine per oltre 50 numeri. Nel 1993 diventa il primo autore italiano a lavorare per la Marvel USA dall’Italia: realizza le copertine di Fantastic Four Unlimited e una graphic novel di Silver Surfer su testi di Ron Marz, "Dangerous Artifacts", opera che ottiene lo Yellow Kid, il principale premio del fumetto italiano. In seguito inizia la collaborazione anche con DC Comics, diventando l'artista ufficiale delle copertine per la serie Batman: Gotham Knights. Torna al Lingotto Fiere Silver, all’anagrafe Guido Silvestri, il creatore del popolarissimo Lupo Alberto, che nel 2024 festeggia 50 anni di vita; il fumetto esordì nel 1973 ma inizialmente era intitolato "La fattoria McKenzie"; dal 1974 la striscia fu intitolata al Lupo, che divenne il personaggio principale. Sabato e domenica è presente Fumettibrutti, pseudonimo della catanese Josephine Yole Signorelli, grande rivelazione degli ultimi anni nel panorama del fumetto italiano. Artista e attivista transgender diventata celebre attraverso i social, Fumettibrutti ha pubblicato con Feltrinelli Comics la trilogia autobiografica Romanzo esplicito, P. la mia adolescenza trans e Anestesia, nella quale parla della sua transizione con una libertà narrativa a una grafica sorprendenti. Fumettibrutti è protagonista domenica 14 di un reading del suo ultimo romanzo a fumetti, Anestesia. A Trapani, invece, dal 3 al 31 maggio la galleria d'arte 122 Ricami ospita l'illustratore e fumettista trapanese Cammamoro per la mostra "Storie dal Sud del Mondo". "Cammamoro è un artista trapanese straordinario - affermano i Nerd Attack, organizzatori del Trapani Comix - e noi siamo orgogliosi di poterlo "riportare" nella nostra città. È uno dei diamanti emergenti più brillanti e siamo fortemente convinti che la sua carriera sarà di ispirazione per numerosi giovani trapanesi. Ringraziamo Valentina Guarneri di 122 Ricami per la location di questa straordinaria mostra e il fondamentale supporto nella curatela". Il 17 maggio, inoltre, alle ore 19:00, gli appassionati d'arte avranno l'opportunità di assistere ad un Live Painting esclusivo tenuto dallo stesso Cammamoro, accompagnato da un DJ set a cura di DJ Vince. L'artista darà vita alla sua arte in tempo reale. - (PRIMAPRESS)