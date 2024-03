Arte: inaugurato a Milano The Prism Core Center, uno spazio per connettere pubblico e creatività

(PRIMAPRESS) - MILANO - Inaugurato a Milano, The Prism Core Center, il nuovo spazio permanente di The Prism, un progetto artistico e di ricerca promosso da Stefano Simontacchi, con la cura di Marco Senaldi. Si tratta di un luogo di scambio e di sperimentazione, a ingresso gratuito, nato per creare connessioni con il pubblico, aperto alla città e ai visitatori, per stimolare la consapevolezza di sé e lo spirito di ricerca in ogni individuo.

Questo spazio ospita la nuova sala espositiva Emotional Journey: uno spazio che accoglie un percorso composto da opere inedite e basato su una gamma di emozioni. The Prism Core Center ospita anche il percorso immersivo Project Revelation, un itinerario unico nel suo genere che si sviluppa attraverso sette sale, in cui lo spettatore, guidato dalla voce dell’artista, è protagonista di un viaggio meditativo e di rivoluzione umana, grazie alle opere esposte, all’utilizzo del suono, della luce, del colore e di una precisa simbologia. - (PRIMAPRESS)