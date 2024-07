Arte: le opere ‘curvy’ di Fernando Botero in una mostra diffusa nelle piazze di Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - Le sculture di Botero per la prima volta nella Capitale, dal 10 luglio al 1° ottobre 2024 con una mostra diffusa dal titolo “Botero a Roma”, a cura di Lina Botero, è realizzata dalla Fernando Botero Foundation in collaborazione con Il Cigno GG Edizioni, BAM Eventi d’arte e Il Cigno Arte.

Otto opere monumentali dell’artista colombiano, universalmente riconosciuto per le sue iconiche figure voluminose, saranno installate in alcune delle piazze più belle di Roma (Terrazza del Pincio, Piazza del Popolo, Largo dei Lombardi, Piazza di San Lorenzo in Lucina, Piazza Mignanelli e Piazza San Silvestro). Il vernissage si terrà il 10 luglio alle 19.30 alla Terrazza del Pincio (Piazzale Napoleone I - Roma).

La mostra è realizzata grazie alla collaborazione tra pubblico e privato che ha visto il supportodel Municipio I Roma Centro nell’assessora alle Politiche Culturali, Politiche ed Educative allo Sport e alle Politiche Giovanili, Giulia Silvia Ghia e di tutti gli uffici dell’Assessorato alla Cultura del Municipio I e del Comune di Roma. Le opere monumentali di Botero saranno in varie piazze della città. - (PRIMAPRESS)