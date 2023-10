Arte: al rinnovato Museo delle Belle Arti di Anversa va in mostra “Turning Heads”

(PRIMAPRESS) - ANVERSA (BELGIO) - Il Museo Reale di Belle Arti di Anversa (KMSKA) ad un anno dalla sua riapertura, dopo consistenti interventi di ristrutturazione durati 11 anni, oltre alla collezione permanente offrirà un programma di mostre di primo piano iniziando con Turning Heads, che riunisce alcuni dei capolavori dell'arte pittorica rappresentata da volti dei ritratti di Bruegel, Rubens, Vermeer, Rembrandt, per citarne solo alcuni.

Da sempre affascinati e incuriositi dal volto umano, gli artisti dei Paesi Bassi lo hanno spesso reso protagonista delle loro opere. Nel XVI e XVII secolo, con il nome di tronie (antica parola fiamminga per volto), quest’arte diventa un genere a sé.

Dalle teste grottesche di Quinten Metsijs, ai contadini di Pieter Bruegel, agli studi di teste di Peter Paul Rubens, ai visi espressivi di Adriaan Brouwer e Rembrandt, non si tratta più esclusivamente di ritratti, ma di volti la cui identità sconosciuta passa in secondo piano rispetto al desiderio di raffigurare un tipo, un sentimento o un tratto del carattere; si sceglie di rappresentare qualcosa, non qualcuno.

A questo genere e alle sue straordinarie sfaccettature è dedicata la mostra Turning Heads al Museo Reale di Belle Arti di Anversa (KMSKA) dal 20 ottobre 2023 al 21 gennaio 2024 - (PRIMAPRESS)