Belgio: 27 scuole chiuse per allarme bombe ma tra queste non ci sono istituti ebraici

(PRIMAPRESS) - BELGIO - Ventisette scuole a Bruxelles e nel Brabante Vallone oggi resteranno chiuse per controlli dopo un allarme bomba arrivato ieri sera. La Polizia sta controllando tutte le scuole interessate e in giornata sarà fatta una valutazione. Nella lista degli istituti chiusi non figurano scuole ebraiche. La chiusura a scopo precauzionale e per consentire le opportune verifiche, dopo diversi allarmi scattati nelle ultime settimane in molte scuole. L'avvicinarsi delle elezioni europee ha fatto alzare anche il livello di allerta nelle sedi delle istituzioni europee. - (PRIMAPRESS)