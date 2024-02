Ungheria: la grazia ad un pedofilo provoca le dimissioni della Presidente, Katalin Novak

(PRIMAPRESS) - BUDAPEST - La pressione e le proteste in Ungheria per una decisione impopolare hanno determinato oggi le dimissioni della presidente dell'Ungheria, la 46enne Katalin Novak. Nominata come primo presidente donna in Ungheria a maggio 2022, Novak è arrivata alla decisione di rimettere il mandato per aver concesso la grazia a un condannato in un caso di abusi sessuali su minori. Uno scivolone reso ancora più grave dal fatto che prima della sua nomina presidenziale era stata ministro della Famiglia.

"Rinuncio alla mia carica", ha dichiarato la presidente che è apparsa accanto al primo ministro ungherese Viktor Orban, e che ha riconosciuto di avere commesso "un errore". Le funzioni di Novak, nel Paese sono prevalentemente protocollari, come prevede la Carta costituzionale ungherese. - (PRIMAPRESS)