Benevento: abusi sessuali in visite cardiologiche. Arrestati un cardiologo e un sostituto procuratore onorario

(PRIMAPRESS) - BENEVENTO - Un cardiologo in servizio in un ospedale di Benevento e un vice procuratore onorario sono stati posti agli arresti domiciliari per sospetta violenza di gruppo aggravata, in un'indagine coordinata dalla Procura di Benevento. Durante "apparenti visite cardiologiche" il medico e l'altro uomo, che si spacciava per collega, inducevano le "ignare pazienti" a spogliarsi e poi abusavano di loro, anche anestetizzandole. I due avrebbero anche realizzato e messo in rete video delle violenze, altra accusa contestata loro. - (PRIMAPRESS)