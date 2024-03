Mutilazioni genitali: Rapporto Onu, oltre 230 milioni di donne l’hanno subita. L’Africa più colpita

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - Nel mondo, il numero di ragazze o donne che hanno subito mutilazioni genitali (rimozione della clitoride, escissione, infibulazione) e che sono sopravvissute è pari a oltre 230 milioni, il 15% in più rispetto al 2016. E' quanto riferisce l'Unicef, l'Agenzia Onu per la tutela dei bambini. "Una brutta notizia. Un numero enorme", afferma Claudia Coppa, principale autrice del rapporto. Il continente più colpito è l'Africa, con 144 mln di donne mutilate. Seguono l'Asia con 80 mln e il Medioriente con 6 milioni. - (PRIMAPRESS)