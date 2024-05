Palestina: si della Slovenia allo Stato indipendente e sovrano. Golob: “Sarà al vaglio del parlamento”

(PRIMAPRESS) - LUBJANA - Governo sloveno: sì a Stato Palestina "Oggi il governo ha deciso di riconoscere la Palestina come Stato indipendente e sovrano". L'annuncio è stato fatto dal premier sloveno, Robert Golob "Questa decisione non è contro nessuno, è il segno che vogliamo la fine imme-diata delle ostilità e il rilascio degli ostaggi. E' un messaggio di pace" spiega il premier di Lubiana. Golob ha precisato che la mozione passa al vaglio del Parlamento per l'approvazione finale, che si dà per certa. Il voto è previsto per martedì 4 giugno. - (PRIMAPRESS)