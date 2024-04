La guerra dimenticata in Sudan: un rapporto Onu denuncia la perdita di una intera generazione per fame

(PRIMAPRESS) - SUDAN - È drammatico il rapporto Onu per la guerra in Sudan divampata da oltre un anno. "Un'intera generazione potrebbe essere distrutta". E' quanto sostiene l'Onu, che riferisce di milioni di bambini sfollati, che soffrono la fame, sono minacciati di morte e costretti a combattere. Il Paese è sull'orlo della carestia. "Oltre 200mila bambini hanno già superato la soglia vitale di denutrizione e oltre 700.000 potrebbero morire entro la fine dell'anno. In questo scenario il rapporto Onu, parla di un fenomeno sociale che colpisce le ragazze "costrette a matrimoni forzati", rapite e violentate nel corso del conflitto. - (PRIMAPRESS)