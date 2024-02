Israele: chiede il licenziamento dell’inviata italiana all’Onu, Francesca Albanese per affermazioni sul 7 ottobre

(PRIMAPRESS) - ISRAELE - Ingresso vietato all'inviata italiana all'Onu. Israele ha deciso di negare l'ingresso nel Paese a Francesca Albanese, inviata del Consiglio dei diritti umani Onu. La decisione, hanno fatto sapere i ministeri degli Esteri e degli Interni,è legata "alle sue oltraggiose afferma- zioni che le vittime del massacro del 7 ottobre non sono state uccise per la loro ebraicità ma in risposta all'op- pressione israeliana". Già ieri il ministro degli Esteri Katz aveva chiesto al segretario Onu Guterres il licenziamento della funzionaria. - (PRIMAPRESS)