Iran: in migliaia al corteo funebre di Ebrahim Raisi ma non per tutti è dolore nel ricordo di Amini

(PRIMAPRESS) - IRAN - Sono in migliaia gli iraniani che a Tabriz seguono il corteo funebre che da questa mattina si è formato dietro un camion che trasportava quelle che dovrebbero essere le bare del presidente iraniano Raisi e del ministro degli Esteri e di altri funzionari morti nell'incidente in elicottero di domenica quasi al confine dell'Azerbajan.

Il camion è stato decorato con fiori bianchi e le persone in lutto lo hanno circondato, spingendosi avanti per imporgli le mani.

Il lutto per il defunto presidente durerà altri quattro giorni ma il sentimento del paese, nonostante i numeri in piazza per il corteo funebre non è così scontato. Molti non dimenticano la morte di Mahsa Amini che aveva fatto soprannominare il presidente Ebrahim Raisi, il "Macellaio di Teheran". Ma il futuro non sembra molto diverso.

- (PRIMAPRESS)