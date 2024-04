G7Capri, Tajani: “Su questione attacco Rafah la scelta sarà con la voce comune dell’Europa”

(PRIMAPRESS) - CAPRI - "Ribadiamo la nostra opposizione ad un'operazione militare su vasta scala a Rafah, che avrebbe conseguenze catastrofiche sulla popolazione civile. Ribadiamo il nostro appello per un piano credibile e attuabile per proteggere la popolazione civile locale e rispondere ai loro bisogni umanitari". Questo un altro passaggio del documento finale che riguarda il Medio Oriente. Nel punto stampa Tajani ha anche parlato di scelte unitarie per l'Europa anche per ciò che riguarda i beni sequestrati alla Russia a causa del conflitto con l'Ucrina e una sollecitazione alla Cina di non fornire aiuti in altre forme. - (PRIMAPRESS)