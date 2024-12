Corea del Sud: il deposto presidente Yoon Suk-yeol rifiuta per tre volte l’interrogatorio. Possibile ergastolo

(PRIMAPRESS) - COREA DEL SUD - Gli investigatori che indagano sull'ex presidente Yoon Suk-yeol, messo sotto accusa per il recente tentativo di imporre la legge marziale, hanno chiesto il mandato di arresto a suo carico dopo che Yoon non si è nuovamente presentato a un interrogatorio. Contro di lui l'impeachment deciso dal Parlamento sudcoreano e accuse penali di insurrezione che potrebbero comportare l'ergastolo o anche la pena di morte. Convocato 3 volte dagli investigatori per essere interrogato, Yoon si è sempre rifiutato di presentarsi. - (PRIMAPRESS)