Confini Russia: Mosca ipotizza l’allargamento di quelli marini nel Baltico tra Finlandia e Lituania

(PRIMAPRESS) - MOSCA - Decisione unilaterale di Mosca per modificare i confini marittimi della Russia con Lituania e Finlandia nel Baltico,secondo un progetto di decreto pub- blicato ieri sera online dal Cremlino. Il Ministero della Difesa ha proposto di approvare nuove coordinate geografiche per definire la larghezza della costa continentale, del mare territoriale russo e delle isole del Baltico e di- chiarare come proprie acque interne una parte dello specchio d'acqua a est del Golfo di Finlandia e nei pressi di Baltiysk e Zelenogradsk (Kaliningrad).

Il progetto di decreto sostiene che le precedenti coordinate geografiche sarebbero state rilevate sulla base di carte di navigazione marina basate su ricerche del XX secolo, che «non corrispondono pienamente all'attuale situazione geografica» e «non consentono di determinare il confine esterno di le acque interne" della Russia.

Nel frattempo, stanotte le forze armate russe hanno effettuato attacchi con droni contro centrali energetiche nelle città ucraine nordorientali di Konotop e Shostka, nella regione di Sumy. Lo ha annunciato l'amministrazione militare locale, citata dai media di Kiev. Le autorità locali parlano di interruzioni di corrente nelle zone colpite. - (PRIMAPRESS)