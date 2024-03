Lituania: aggredito a martellate un collaboratore del dissidente russo Navalny ucciso in carcere

(PRIMAPRESS) - LITUANIA - Uno stretto collaboratore, politico e braccio destro di Navalny,il dissidente russo morto in carcere, è stato aggredito in Lituania davanti alla sua abi- tazione. Lo fa sapere la portavoce di Navalny. Yarmysh Leonid Volkov era nella sua auto quando "qualcuno ha sfondato il finestrino,gli ha spruzzato liquido urticante negli occhi e poi lo ha preso a martellate", riferisce. Volkov aveva detto al quotidiano indipendente russo "Meduza" di temere per la sua incolumità:"Il rischio ora è che verremo tutti uccisi" - (PRIMAPRESS)