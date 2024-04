Finlandia: si è consegnato alla polizia l’adolescente di 12 anni che ha ucciso un coetano e feriti tre

(PRIMAPRESS) - FINLANDIA - Si è consegnato il ragazzino di 12 anni che questa mattina ha aperto il fuoco in una scuola a nord della capitale finlandese, Helsinki, uccidendo un bambino e ferendone tre. La polizia in conferenza stampa ha riferito che tutte e tre le vittime avevano 12 anni e che un sospetto, anche lui di 12 anni, era fuggito ma è stato arrestato. I genitori hanno riferito ai media finlandesi che la sparatoria è avvenuta in un'aula della scuola Viertola a Vantaa, a nord della capitale Helsinki.

La polizia ha detto di essere arrivata alla scuola entro nove minuti alle 09:17 (06:17 GMT) e di essersi presa cura delle tre vittime. Sarebbe stata una lite all'origine della decisione del 12enne di sottrarre l'arma in casa di un parente per poi compiere il folle gesto. - (PRIMAPRESS)