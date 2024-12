Città del Vaticano: il Papa nomina 21 nuovi cardinali cambiando gli equilibri all’interno della Chiesa

(PRIMAPRESS) - CITTÀ DEL VATICANO - Dall’Iran all’Indonesia, dal Giappone alle Filippine, dalla Costa d’Avorio all’Algeria, fino a 5 dell'Italia con anche il nuovo vicario per la Diocesi di Roma, sono queste le provenienze dei nuovi 21 nuovi cardinali a cui concederà la porpora domani 8 dicembre, solennità dell’Immacolata. Nomine che cambiano gli equilibri nella governance della chiesa del futuro è che non mancherà di accendere polemiche all'interno del Consiglio dei Cardinali.

Questa sera ci sarà l'accensione dell'albero di Natale che quest'anno è arrivato dalla Valle del Ledro in Trentino. - (PRIMAPRESS)