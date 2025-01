Giornata mondiale della pace, Papa: “Che germogli la Pace per tutti i popoli della Terra”

(PRIMAPRESS) - CTTTÀ DEL VATICANO - "Affidiamo a Maria questo nuovo anno giubilare. Affidiamo a Lei il mondo intero perché rinasca la speranza, perché finalmente germogli la pace per tutti i popoli della Terra". Così il Papa nell' omelia per la Giornata mondiale della pace. "Impariamo da Maria a custodire la vita, a prendersi cura della vita ferita, tanta vita ferita. Ridare dignità alla vita di ogni 'nato da donna' è la base fondamentale per costruire una civiltà della pace". Rispettare la vita "dal concepimento alla morte naturale". - (PRIMAPRESS)