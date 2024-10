Prima udienza omicidio Cecchettin a Venezia. Turetta conferma l’intenzione di uccidere

(PRIMAPRESS) - VENEZIA - Si è conclusa la prima udienza che vedeva imputato Filippo Turetta per l'omicidio di Giulia Cecchettin. Il padre di Giulia al termine dell'udienza ha detto: "ora sappiamo chi è Turetta. Il momento più doloroso è stato sapere cosa ha attraversato mia figlia negli ultimi momenti della sua vita. Ma non è questo il punto del processo, il punto è che abbiamo capito chi è Filippo Turetta". A dirlo è Gino Cecchettin, presente a Venezia all'udienza del processo per l'omicidio della figlia Giulia. "Quello che emerge oggi è che la vita del prossimo è una cosa sacra, e non bisogna entrare nel merito della vita degli altri", aggiunge. Turetta anche nell'udienza non ha negato il proposito di rapirla per poi uccidere l'ex fidanzata. - (PRIMAPRESS)