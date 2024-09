Mostra del Cinema Venezia: dal Leone d’Oro di Almadovar all’Argento di Delpero

(PRIMAPRESS) - VENEZIA - Serata finale del Festival del cinema di Venezia con l'assegnazione del Leone d'oro alla "Stanza accanto" di Pedro Almodòvar. Nicole Kidman e Vincent Lindon migliori attori. Leone d'argento a Vermiglio di Maura Delpero. Leone d'argento per la regia a The Brutalist. Premio speciale della giuria ad April. Premiato Nanni Moretti per il miglior restauro con Ecce Bombo. Il regista ha invitato ad essere "più reattivi verso la pessima legge sul cinema". Migliore sceneggiatura al film di Salles. In sala il neo ministro della Cultura Giuli.

“Spenti ormai i riflettori su una Mostra del Cinema di Venezia quest’anno a dir poco spettacolare per pubblico raggiunto, presenza di star internazionali e titoli proposti, l’edizione 2024 del Festival consegna alla storia l’immagine di un’Italia capace di occupare il centro della scena cinematografica globale, e non soltanto nei giorni della kermesse. Da questa vetrina unica per opportunità di farsi conoscere al mondo, prodotti e artisti italiani hanno ribadito infatti il valore di un sistema che rappresenta un’eccellenza del nostro Paese e che è nostro compito continuare a sostenere affinché cresca sempre più e regali ancora nuove soddisfazioni”.

Così il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni. “I miei complimenti perciò – prosegue la Senatrice – a tutti gli italiani protagonisti di questa edizione e congratulazioni alla talentuosa regista Maura Delpero, nel Concorso Venezia 81 con la sua opera seconda ‘Vermiglio’, una storia intima e allo stesso tempo collettiva che le è valsa il Leone d’Argento - Gran Premio della Giuria”. - (PRIMAPRESS)