Omicidio Cecchettin: ergastolo e interdizione dagli uffici per Filippo Turetta. Così la sentenza di Venezia

(PRIMAPRESS) - VENEZIA - Per Filippo Turetta è condanna all'ergastolo e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici per l'omicidio di Giulia Cecchettin, l'ex fidanzata uccisa l'11 novembre 2023, con 75 coltellate. La sentenza dei giudici della Corte d'Assise di Venezia è stata emessa dopo oltre 6 ore di camera di consiglio. Accolta la richiesa dell'accusa ma non sono state riconosciute le aggravanti della crudeltà e del reato di minacce. La difesa aveva chiesto le attenuanti generiche facendo leva "sull'insussiatenza della premeditazione" ma smentire dal comportamento tenuto da Filippo fino alla sera dell'omicidio. - (PRIMAPRESS)