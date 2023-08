Sport Integrety Week 2023: un webinar di Siga e Eurispes affronta il tema della corruzione e il ruolo della ricerca

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si terrà lunedì 4 settembre prossimo, a partire dalle ore 16,00, l’incontro in modalità online: "The fight against corruption in sport. The growing role of research”. Il convegno è organizzato in collaborazione con l’Eurispes all’interno del programma della Sport Integrity Week 2023, promossa dal 2 al 9 settembre dalla Sport Integrity Global Alliance - SIGA. Sarà possibile partecipare all’evento, che si svolgerà interamente in lingua inglese, previa iscrizione al seguente link: L'evento sarà preceduto dai saluti introduttivi di Emanuel Macedo De Medeiros, CEO di Sport Integrity Global Alliance, Giovanni Tartaglia Polcini, Presidente della SIGA, magistrato, componente del Comitato Scientifico dell’Eurispes, Consulente Giuridico Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – “Organized crime and corruption in sport”, Nicola Allocca, Presidente del Comitato OCSE per l’integrità delle imprese e la lotta alla corruzione – “The so called zero corruption approach”, è Stefano Cavanna, Avvocato, esperto di programmi di Capacity Building dell’Unione europea, già membro eletto del CSM – “The history of the fight against corruption in the sport sector” - (PRIMAPRESS)