Rapporto Italia: popolazione più pessimista e con l'incubo degli affitti nella 35a analisi di Eurispes

ROMA - Presentato questa mattina a Roma il 35° Rapporto Italia di Eurispes. "La pandemia ha portato pessimismo tra gli italiani: il 53,8% indica peggiorata la situazione economica del Paese nell'ultimo anno".Lo rileva il rapporto Italia 2023 presentato oggi da Eurispes E poco ottimismo c'è anche sul futuro: per il 31,2% la situazione resterà stabile nei prossimi 12 mesi e per il 30% peggiorerà,solo l'8,5% si attende un miglioramento,il 30,2% non sa. Sul fronte della borsa degli italiani per quasi la metà della popolazione, la spesa che crea difficoltà è l'affitto, per il 37,9% le bollette,per il 37,5% il mutuo e per 3 su 10 sono le spese mediche.