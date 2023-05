Bilanci sostenibili (CSRD): PwC organizza un webinar con esperti per guidare le aziende

(PRIMAPRESS) - MILANO - La nuova direttiva europea sul Corporate Sustainability Reporting (CSRD) ha come obiettivo il miglioramento del reporting di sostenibilità delle aziende in equiparazione al tradizionale bilancio. Come cambierà, dunque, il mondo della rendicontazione di sostenibilità? Ma sopratutto come si stanno preparando le aziende che in molti casi avevano visto l’approccio sostenibile nella loro filiera produttiva come un costo. Un atteggiamento, peraltro, ancora molto diffuso anche se investitori e consumatori non vogliono sentire ragioni: la sostenibilità è un valore aziendale. Ilprossimo (ore 11,30) la società di consulenza PwC Italy ha organizzato un webinar ( https://www.meetpwc.it/event/CSRD ) a cui prenderanno parte: Francesco Ferrara, ESG Partner di PwC Italia; Gaia Giussani, ESG Partner di PwC Italia; Federica Noardo, ESG Manager di PwC Italia; Veronica Rossi, Senior Sustainability Manager di Lavazza Group; Vittoria Lana, Corporate Sustainability Manager di Campari Group; Eva Cannabona, Sustainability Finance Manager di Chiesi Group e Stefania Sessi, CSR Manager di Crédit Agricole Italia. - (PRIMAPRESS)