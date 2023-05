Famiglia ed etica: ecco come sta cambiando il paese nel Rapporto Italia 2023 di Eurispes

(PRIMAPRESS) - ROMA - Come è cambiato il concetto di famiglia, relazioni interpersonali ed etiche in Italia negli ultimi anni? Dal rapporto 2023 Eurispes, appena presentato, sui temi etici,emerge, ad esempio, che il 67,9% degli italiani è a favore dell'eutanasia e il 68,8% sostiene il testamento biologico. Rispetto al suicidio assistito i favorevoli sono il 50% mentre nel 2019 erano il 39,4%. Sul tema 'famiglia', il matrimonio tra omosessuali raccoglie il 59,2% dei consensi e l'adozione di bimbi per le coppie dello stesso sesso il 50,4% ma era 31,1% nel 2019. L'adozione per i single trova d'accordo il 56,3%. Il 58%-in crescita dal 56,9% del 2022-è a favore della fecondazione eterologa, il 39,5% a maternità surrogata. - (PRIMAPRESS)