Sistema Paese: le dicotomie raccontate nel 35º Rapporto Italia 2023 di Eurispes

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'Eurispes, l'ente indipendente di studi economici e sociali, presenterà il suo 35º Rapporto Italia 2023. Mercoledì 24 maggio 2023, alle ore 11,00 Sarà il presidente dell'Istituto, Gian Maria Fara a presentare il volume nella Sala Conferenze della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma in Viale Castro Pretorio 105, l’Eurispes presentare lo studio che analizza il Paese.

Il Rapporto, giunto quest’anno alla 35esima edizione, è diventato, nel tempo, un apprezzato punto di riferimento per gli studiosi, per le Istituzioni, per il sistema dell’informazione e per gli osservatori internazionali. Per scelta metodologica, il Rapporto si costruisce ogni anno attorno a sei dicotomie, illustrate attraverso altrettanti saggi accompagnati da sessanta schede fenomenologiche di approfondimento. Ad aprire il volume le Considerazioni generali del Presidente dell’Eurispes, Gian Maria Fara. Come ormai format adottato si parte dalle dicotomie tematiche individuate che in questa edizione sono: Stato/Mercato • Merito/Obbligo • Diritti/Doveri • Responsabilità/Irresponsabilità • Sicurezza/Insicurezza • Otium/Negotium

Ad arricchire il Rapporto, le Indagini campionarie su alcuni dei temi tradizionalmente proposti dall’Istituto: il lavoro; la fiducia nelle Istituzioni; la politica e le riforme; il gioco; i single; i genitori e i figli; il rapporto con le nuove tecnologie e l’uso dei Social network; la situazione economica delle famiglie; gli stili alimentari; l’opinione sui temi etici; il rapporto con il mondo animale; i consumi e numerosi altri argomenti di stretta attualità. - (PRIMAPRESS)