Artigianato italiano addio. La Cgia rileva una contrazione del 17,4%. Allarme per il Made in Italy d’eccellenza

(PRIMAPRESS) - ROMA - Secondo la Cgia il calo del numero di artigiani sta diventando sempre più progressivo. Dal 2012 sono diminuiti di quasi 325.000 unità, una contrazione pari al 17,4%. Lo rileva l'Ufficio studi di Cgia,secondo cui i giovani sono sempre meno interessati al settore, e chi ha esercitato per anni preferisce chiudere la partita iva per lavorare come dipendente, con meno preoccupazioni e più sicurezze. L'espansione dei settori artigiani come quelli del benessere e dell'informatica è insufficiente a compensare il numero di chiusure nell'artigianato storico. Una questione che serve anche come riflessione sulla conservazione della filiera del Made in Italy che rappresenta uno dei valori di punta dell'export italiano. - (PRIMAPRESS)