Rapporto Oipe 2023 sulla povertà energetica: oltre 5 mln persone in abitazioni insalubri. Maglia nera per la Calabria

Sono 2,2 milioni le famiglie italiane in 'povertà energetica', pari a 5 mln di persone che nel 2021 vivevano in abitazioni poco salubri,scarsamente riscaldate d'inverno e poco raffrescate d'estate, poco illuminate e con un utilizzo molto contenuto dei principali elettrodomestici bianchi. Lo rileva la Cgia da dati del Rapporto Oipe 2023. Il dato medio nazionale è pari all'8,5% +0,20% sul 2020. Più a rischio nuclei numerosi e in condizioni di disagio economico.Il maggior numero si trova in Calabria; meno interessata la Lombardia.