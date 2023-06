Made in Italy: taglio del nastro con il ministro Urso e Campari per il Frecciarossa ”Redinitaly”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Secondo appuntamento per la mostra-evento "Red in Italy - i colori del rosso nel design italiano’ ideata da Campari Group con il patrocinio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e la Fondazione Altagamma. Dopo l'inaugurazione a Palazzo Piacentini, sede del ministero, oggi è stata la giornata del taglio del nastro al binario1 della Stazione Termini di Roma per il Frecciarossa 1000, disegnato da Bertone e che per l'occasione indossava la livrea personalizzata di "Redinitaly" che sarà ambassador del Made in Italy nelle stazioni di fermata. All'evento hanno preso parte il ministro per il Made in Italy, Adolfo Urso, il Presidente di Trenitalia, Stefano Cuzzilla, l'Ad, Luigi Corradi e il responsabile delle Relazioni Istituzionali di Campari Group, Aldo Davoli.

Urso ha ribadito per l'occasione la grande attenzione che il governo sta dedicando alla "vetrina" delle eccellenze del Made in Italy: "Il nostro sostegno alle aziende del saper fare si concretizza con azioni che vanno dalla creazione del fondo sovrano al contrasto alla contraffazione ma anche spingendo sulla formazione e sulla continuità del trasferimento di knowhow e semplificando procedure per l'Internazionalizzazione". "Sono questi i fattori - come proprio oggi un media straniero ha riportato - che fanno dell'Italia un paese in cui investire".

Il presidente di Trenitalia Cuzzilla ha ricordato come i mercati si stanno riprendendo come confermato dagli indicatori economici facendo registrare grandi numeri anche nel trasporto ferroviario. Corradi ha invece posto l'accento sul contenuto tecnologico dell'evento "Redinitaly": "Questo colore diventa una sintesi iconica di innovazione, ricerca e capacità ingegneristica tutta italiana".

"A guardare bene - ha rilevato il manager di Campari Group, Aldo Davoli c'è un parallelismo molto forte sulla funzione relazionale del treno e quella di Campari. Entrambi riducono le distanze: quelle geografiche e quelle sociali con il rito dell'aperitivo. Essere stati capofila di questo progetto, grazie al sostegno del Ministero del Made in Italy e di Trenitalia, marca il valore del sistema Italia". - (PRIMAPRESS)