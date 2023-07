Torino: sequestrate 140 tonnellate di prodotti alimentari con falsi marchi Made in Italy

(PRIMAPRESS) - TORINO - La Guardia di Finanza di Torino ha individuato e sequestrato circa 140 tonnellate di alimentari che riportavano i simboli tipici del Made in Italy, in realtà prodotti in Paesi Ue come Spagna, Ungheria e Paesi Bassi. Merce che immessa nel mercato avrebbe fruttato un guadagno di circa 4 mln di euro. L'operazione a seguito della scoperta sugli scaffali di alcuni negozi di prodotti alimentari preconfezionati che riportavano i simboli del tricolore e dello stivale. Due gli imprenditori de- nunciati all'autorità giudiziaria. - (PRIMAPRESS)