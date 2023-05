Made in Italy, ok del CdM e decreto da un miliardo. Il 15 Aprile si celebrerà il “Saper fare italiano”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Made in Italy, il Consiglio dei Ministri dà il via libera al disegno di legge sul Made in Italy. Avrà un fondo inziale di un miliardo. Il testo prevede, tra l'altro, un fondo sovrano a sostegno delle filiere stra- tegiche, il liceo made in Italy e misure di lotta alla contraffazione e di promozione dei prodotti italiani. "Valorizzare e promuovere le produzioni di eccellenza,le bellezze storico artisti pche e le radici culturali nazionali come fattori da preservare e trasmettere per la crescita dell'economia del Paese". Molti gli interventi dal liceo del Made in Italy alla lotta alla contraffazione e al controllo della filiera con la blockchain. Il Made in Italy avrà una sua giornata dedicata il 15 aprile. - (PRIMAPRESS)