Roghi Hawaii: salgono a 89 le vittime accertate. 60 italiani ancora ricercati dalla Farnesina

(PRIMAPRESS) - HAWAII - Si aggrava il bilancio dei morti nell'isola di Maui alle Hawaii per i violenti incendi scoppiati nell'arcipelago e alimentati dai venti. I morti accertati sono almeno 89, secondo quanto ha riferito il governatore dello Stato, Green. Un bilancio destinato "ad aggravarsi", ha detto in conferenza stampa. Sono un migliaio le persone di cui non non si hanno più notizie, e tra loro ci sono anche 60 italiani. Già ieri era stata aperta un'inchiesta per stabilire la gestione dell'autorità locali circa la situazione di emergenza. Distrutte case e aziende, in particolare nella città di Lahaina. Serviranno oltre 5 miliardi di dollari per la ricostruzione. - (PRIMAPRESS)