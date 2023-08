Hawaii: oltre 110 le vittime dei roghi e la ricerca di dispersi tra i cumuli di cenere. Lunedì l’arrivo di Biden

(PRIMAPRESS) - HAWAII - Il numero delle vittime degli incendi che hanno devastato l'isola di Maui nelle Hawaii crescono ancora man mano che le squadre di soccorso scavano tra i cumuli di cenere, carcasse di auto e quel che resta di interi villaggi. Finora i morti accertati sono 110 - ma come si continua a dire da giorni - potrebbero aumentare ancora visto che vi sono oltre 1.000 dispersi. Le ricerche sono difficili perchè i corpi carbonizzati appaiono tutt'uno con il desolante paesaggio di una natura che non esiste più. I soccorritori impegnati nelle operazioni sono centinaia e sono state passate al setaccio solo il 38% delle aree bruciate. Intanto la Casa Bianca annuncia che il il presidente Biden e sua moglie Jill arriveranno sull'isola lunedì prossimo per incontrare i soccorritori, le autotorità e i residenti. - (PRIMAPRESS)