Sisma Marocco: stanno bene i 400 italiani contattati dalla Farnesina ma grande spavento

(PRIMAPRESS) - MAROCCO - Sono 400 gli italiani attualmente in Marocco, colpito nella notte da un forte terremoto, e "stanno tutti bene". Lo ha reso noto il capo dell'Unità di crisi della Farnesina Nicola Minasi parlando a Rainews24. Oltre ai primi 200 italiani che erano già stati segnalati e contattati - ha spiegato il diplomatico- ce ne sono altri 200 che partecipavano a una convention aziendale. "Siamo in contatto con tutti",ha assicurato Minasi. E alcuni turisti fanno sapere di essere rimasti bloccati in montagna, ma stanno bene. - (PRIMAPRESS)