Incendi Hawaii: arrivano le dimissioni per “salute” del capo dell’emergenza di Maui

(PRIMAPRESS) - HAWAII - Sotto il peso delle accuse di non aver dato l'allarme per il propagarsi delle fiamme sull'isola di Maui che ha provocato oltre cento morti e migliaia di ettari di coltivazioni, case ed edifici completamente rasi al suolo dai roghi che hanno imperversato per giorni sull'isola, ha fatto rassegnare le dimissioni al capo dell'emergenza dell'isola.

Il responsabile del Mema, Herman Andaya, criticato per non aver suonato le sirene d'allarme durante l'incendio che ha devastato la città hawaiana di Lahaina, ha parlato di "motivi di salute" per la sua rinuncia al mandato come ha riferito il sindaco Richard Bissen che ha accettato le dimissioni dell'amministratore della Mema anche in vista dell'inchiesta aperta e della visita di lunedì del presidente Usa, Joe Biden e della first lady. - (PRIMAPRESS)