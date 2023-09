Marocco: salgono a 1.395 le vittime e 1.800 i feriti mentre si scava nella notte alla luce dei fari

(PRIMAPRESS) - MAROCCO - Sale a 1395 il drammatico numero delle vittime del terremoto in Marocco e oltre 1800 feriti. Si continua a scavare alla luce dei fari delle squadre di soccorso. Anche il conto degli italiani contattati, secondo quanto riferito dal ministro degli Esteri Tajani è salito a 500 ma sono tutti in buone condizioni. Il re Mohammed VI ha proclamato tre giorni di lutto nazionale mentre la Croce Rossa parla di una situazione difficile che potrebbe richiedere mesi se non anni per ritornare alla normalità come è accaduto per il violento terremoto che aveva devastato parte della Turchia e dove i segni sono fin troppo evidenti. - (PRIMAPRESS)