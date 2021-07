Effetto Clima: fino al 19 settembre la mostra di Sergio Pitamitz a San Vigilio di Marebbe

(PRIMAPRESS) - SAN VIGILIO DI MAREBBE (BOLZANO) - Germania, Austria, Belgio, Cina e persino la Siberia, in questa ultima settimana hanno vissuto le conseguenze di fenomeni metereologici devastanti per alluvioni ed incendi. Fenomeni di cambiamenti climatici stanno progressivamente modificando il volto dei paesaggi. Enormi iceberg che si staccano dall’Antartide, i ghiacciai delle nostre montagne che si ritirano lasciando scoperte le vette sopra i duemila metri. Flora e fauna nel loro progressivo adattamento rivelano paesaggi insoliti che vengono colti nel “fermo immagine” di questa mostra resi ancora più coinvolgenti per il grande formato dell’installazione. Il fotografo Sergio Pitamitz (National Geographic Image Collection Contributing Photographer), nei suoi reportage nel mondo ha colto impercettibili o, in alcuni casi, evidenti trasformazioni degli habitat naturali. Il tema dei cambiamenti climatici è al centro del G20 che si sta tenendo a Napoli ma che già si è impantanato sulla decarbonizzazione con Cina e Russia non disponibili a cambiare fonti d’energia a breve.Oggi a San Vigilio di Marebbe si è aperta la mostra “Effetto Clima” con 20 Immagini di grande formato che colgono i cambianti climatici in vari punti della terra. “Immagini suggestive e forti allo stesso tempo - ha detto il presidente della Cooperativa Turistica San Vigilio di Marebbe, Werner Call nel presentare la mostra di Pitamitz”.

La mostra, che sarà esposta sino al 19 settembre prossimo, è stata realizzata dalla Cooperativa turistica di San Vigilio in collaborazione con Swarovski Optik. “La nostra scelta è stata di portare una mostra sulle condizioni del pianeta in una delle cittadine con una forte attenzione sulla sostenibilità” ha detto Franco Cernigliaro, Country manager di Swarovski Optik Italia. - (PRIMAPRESS)